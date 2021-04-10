9 علامات للحمل المبكر قد تجهلها الكثير من النساء

من المعروف أن جسم المرأة تطرأ عليه تغيّرات هرمونية كثيرة عند حدوث الحمل وتؤدي إلى ظهور علامات وأعراض تنبئها بالحمل، حتى قبل وقت طويل من انقطاع الدورة الشهرية، فما أولى علامات الحمل التي قد لا تنتبه لها المرأة؟

في تقرير نشرته مجلة “سوي كارمن” (soy carmin) الإسبانية، تستعرض الكاتبة جوسيلين سانشيز أبرز الأعراض المبكرة للحمل، والتي قد تتجاهلها الكثير من النساء:

1- نزيف الأنف

في بعض الحالات، تتسبب التغيرات الهرمونية في حدوث نزيف في الأنف، ويعطي للمرأة مؤشرا على حدوث الحمل، لكن يجب التأكد من ذلك عبر فحص الحمل لأن أسباب نزيف الأنف متعددة وبعضها يدل على مشاكل صحية خطيرة.

2- تعكر المزاج

يمكن أن تصبح المرأة سريعة الانفعال بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث عند الحمل، وهي أعراض شبيهة بتلك التي تحدث عند اقتراب الدورة الشهرية.

3- الصداع

خلال فترة الحمل، يزيد هرمون الإستروجين لدى المرأة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى الشعور بالصداع. وإذا كنت تشكين في أنك حامل، فمن الأفضل تجنب تناول الأدوية لعلاج الصداع.

4- الدوار والتعب

في الأسابيع الأولى من الحمل، تتمدد الأوعية الدموية من أجل إرسال المزيد من الدم إلى الرحم، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، وبالتالي الشعور بالتعب والدوار.

5- حب الشباب

يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية عند حدوث الحمل إلى ظهور حب الشباب.

6- حاسة الشم تصبح أقوى

عندما تكون المرأة حاملا، تصبح حاسة الشم لديها أقوى بكثير من العادة، لذلك قد تكون بعض الروائح مزعجة بشكل غير طبيعي.

7- طعم غريب في الفم

تحدث لبعض النساء حالة تُعرف بخلل الذوق، حيث تشعر المرأة بطعم معدني في الفم، ويكثر إفراز اللعاب. وهذه الحالة تسبب بعض الانزعاج لكنها ليست خطيرة.

8- زيادة الإفرازات المهبلية

خلال الأسابيع الأولى من الحمل، تزيد الإفرازات المهبلية لدى المرأة، لكن إذا كانت هذه الإفرازات صفراء وتنبعث منها رائحة كريهة ويصاحبها حكة، فمن الأفضل استشارة الطبيب لأن ذلك قد يكون ناجما عن التهاب مهبلي.

9- الإمساك

يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية الكثيرة التي تطرأ على جسم المرأة الحامل إلى حالة إمساك.