الأحد 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

آبار بسري تستعد لري قرى إقليم الخروب قبل الصيف

منذ 6 دقائق
النائب بلال عبدالله

النائب بلال عبدالله

A A A
طباعة المقال

كتب عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله على صفحته على فايسبوك: “مؤسسة بريدي التي تنفذ مشروع جر مياه آبار بسري لري قرى وبلدات اقليم الخروب استقدمت التجهيزات والمعدات والدفاشات المطلوبة للضخ في الخزان المركزي، على أمل ان تنفذ مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان في القريب العاجل كما وعد مديرها العام قساطل الربط بين الآبار والتجهيزات المشار لها وبين الخزان، والرهان ان لا تعاني المنطقة من شح المياه في الصيف المقبل. الشكر لكل من بدأ بالمشروع وتابع مراحله، لرئيس مجلس الانماء والأعمار ومفوض الحكومة فيه، ولدولة الكويت الشقيقة على استكمال اجراءات القرض الميسر وتعديل الأسعار والكلفة. ونتابع مع المصلحة مسألة تحديث الشبكة في العديد من قرى وبلدات اقليم الخروب بالتنسيق مع اتحادات البلديات”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

طقس لبنان
غداً.. طقس صافٍ إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات
شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى
شيخ عقل الموحدين الدروز يقدّم التعازي لقطر بضحايا حادث السير
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، غانم بن شاهين الغانم،
وزير الأوقاف القطري يصل بيروت لحضور افتتاح مسجد الإمام الشافعي

الأكثر قراءة

خلايا السرطان (تعبيرية)
لا تتجاهل التعب.. قد يكون أول إنذار للسرطان!
الطقس
توقعات الطقس في الأيام المقبلة
حبيبة ابنة المخرجة إيناس الدغيدي
إبنة إيناس الدغيدي: أمي حققت حلم من أحلامها