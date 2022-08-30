آب يودعنا بطقس حار.. وماذا عن أيلول ؟

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئيًّا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة والتي تبقى مرتفعة نسبيًّا، خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة أحياناً.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يخف نسبيًّا تأثير الكتل الهوائية الحارة المسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من يوم غد الأربعاء، مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، فيما يبقى تأثيرها على الداخل حتى نهاية الاسبوع.

معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة ولشهر أيلول 24 و32 درجة. يُنصح بعدم التعرض الطويل لأشعة الشمس وقت الظهيرة، ويُحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيًّا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خصوصاً في الداخل وفوق الجبال، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر ويتكون ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات المتوسطة، ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في الاماكن الحرجية والداخلية.

الاربعاء: غائم جزئيًّا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة والتي تبقى مرتفعة نسبيًّا خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة أحياناً.

الخميس: غائم جزئيًّا مع انخفاض إضافي وبسيط في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية لشهر أيلول، خصوصاً في المناطق الداخلية، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة عل الساحل مما يزيد الشعور بالحر ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية والجبلية اعتباراً من الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الجمعة: غائم جزئيًّا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل.

– الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 29 درجة، في الداخل من 20 الى 38 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهاراً، شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: سيئ اجمالاً بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة والضباب على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و95%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,10.

– ساعة غروب الشمس: 19,07.