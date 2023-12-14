"آثار مدمّرة لتعرفة الكهرباء الجديدة".. مذكرة من أصحاب المصالح لحايك!

زار وفد من أصحاب المصالح والمؤسسات الصناعية والتجارية في البقاع الغربي وراشيا وجزين المدير العام لمؤسسة “كهرباء لبنان” كمال حايك بحضور النائب ياسين ياسين.

وتقدم الوفد بمذكرة استعرضوا خلالها “الآثار السلبية والمدمرة لتعرفة الكهرباء الجديدة والتي يُعتبر فرضها بمثابة إعلان إقفال للمؤسسات والمصالح الوطنية، وزيادة في أعباء المعيشة ومعاناة الأهالي في مختلف المناطق اللبنانية”.

كما أشار الوفد في المذكرة إلى أن “التخفيض “الشكلي” الذي تم في حزيران الماضي لم يكن على القدر المأمول ولا يلبي تطلعات الناس وأصحاب الأعمال، وهذا الشعب الموجوع غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء في ظل الأزمات المتلاحقة وما يجري عندنا ومن حولنا من اضطرابات”، وتابع: “إن تعرفة الكهرباء الجديدة تكاد تكون الأعلى عالميًا، لذا نناشدكم أن تكون التعرفة بالحق والعدل لا بالقهر والذل”.

بالمقابل، أشار حايك إلى أنه “تم اتخاذ قرار بإلغاء بدلات التأهيل وتخفيض بدل الاشتراك إلى النصف تقريبًا، كما سيتم اعتماد سعر السوق لاحتساب الدولار”، ووعد “بدراسة باقي المطالب بعد مراجعة الأرقام مع فريق عمله والتشاور مع من يلزم من المسؤولين”، مبدياً تعاطفه التام ورغبته “في مساعدة قطاعات الإنتاج على الاستمرار في أداء دورها الإنمائي”.