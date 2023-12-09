آخر التطورات جنوب لبنان.. استهدافات للحزب "بالجملة" على مواقع إسرائيلية

أعلن “حزب الله”، السبت، عن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وذكر الحزب أن العملية حصلت عند الساعة 4.50 من بعد ظهر اليوم، وقد استُخدمت خلالها الأسلحة المناسبة.

كما قصف مقاتلو الحزب موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، واستهدفوا انتشارا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة الصاروخية المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.

كما اطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع البغدادي وثكنة برانيت الإسرائيلية في الجليل الأعلى، اضافة الى قذائف هاون باتجاه مواقع في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلتين.

وأعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لجنود العدو في محيط موقع راميا بالأسلحة المناسبة وحقق إصابة مباشرة.

في غضون ذلك، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صواريخ أطلقت من لبنان، سقطت قرب رأس الناقورة، وأضافت أن الجيش يرد على مصادر إطلاقها.

فيما أعلن حزب الله عن استهداف موقع البغدادي عند الساعة 03:30 من بعد ظهر السبت، كما قصفوا مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت.