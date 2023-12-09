السبت 25 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 9 ديسمبر 2023 |
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آخر التطوّرات جنوباً.. طيران إسرائيلي حتى الصباح ورشقات نارية

منذ 24 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حلّق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

كما أطلق العدو الإسرائيلي صباح اليوم رشقات نارية باتجاه الاودية المجاورة لمواقعه في بركة ريشة والراهب اطراف بلدة عيتا الشعب.

وصعّد العدو الاسرائيلي من اعتداءاته وقصف بعيد منتصف الليل جبل اللبونة بقذائف المدفعية الثقيلة من عيار ٢٤٠ ملم وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها العدو منذ بدء حرب غزة هذه القذائف، حيث كانت تسمع اصداؤها في الجنوب .

كما دوى انفجار فوق بلدتي كفرا وياطر ناتج من انفجار صاروخ اعتراضي للقبة الحديدية.

وقبيل منتصف الليل، أغار الطيران الحربي على بلدة عيتا الشعب وتضرر مركز الشؤون الاجتماعية من دون وقوع إصابات بشرية، كما نفذ الطيران المروحي والمسٌير عددًا من الغارات استهدفت أودية في القطاع الشرقي واطراف بلدة القوزح ورامية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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