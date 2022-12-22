آخر المستجدات السياسيّة بين جنبلاط ومعوّض

إستقبل رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط في كليمنصو، المُرشّح لرئاسة الجمهورية النائب ميشال معوّض، بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

يشار إلى أنّ أبو فاعور كان قد زار رئيس حزب “القوّات” سمير جعجع اليوم في معراب، موفداً من جنبلاط.

إذ تباحث المجتمعون في آخر المستجدات السياسيّة في البلاد، خصوصًا ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة، حيث وضع أبو فاعور اللقاء “في إطار الحرص الدائم على التشاور مع جعجع في جميع الإستحقاقات”، وقال: “تداولنا في الموضوع الأساسي الذي هو انتخابات رئاسة الجمهوريّة، الذي هو استحقاق يجب أن إنجازه في أقرب وقت ممكن”.

كما لفت إلى أن “السياسة تكتسب معناها مما تقوم به لأجل المواطن، ولا معنى لها إذا ما أدّت إلى إذلال من يفترض بنا كسياسيين أن نسوس مصالحهم”، مشيرًا إلى “اننا نرى ونشاهد ما يتعرّض له المواطن اللبناني من إذلال وتحديداً في الشأن المعيشي، كما في جميع النواحي الأخرى من حياته، لذلك ومن منطلق المسؤوليّة، وإذا لم يكن هذا المنطلق، فمن منطلق الخجل، على القوى السياسيّة والكتل النيابيّة إنجاز هذا الإستحقاق في أسرع وقت ممكن”.