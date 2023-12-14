الخميس 1 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 14 ديسمبر 2023 |
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آخر المستجدات جنوب لبنان.. مروحية جيش الاحتلال تقصف ميس الجبل

منذ 16 دقيقة
مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي

مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي

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قصفت مدفعية جيش العدو الاسرائيلي، في الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم الخميس، الأطراف الشرقية لبلدة عيترون، وتزامن ذلك مع إطلاق مسيّرة إسرائيليّة صاروخا موجها باتجاه حرش كونين.

كما سجّل قرابة الثالثة الربع من بعد الظهر انفجار 4 صواريخ اعتراضيّة أطلقها الجيش الاسرائيلي فوق بلدة عيترون.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي غارة مسيّرة على منزل في عيتا الشعب.

إضافة إلى ذلك، سُجّل سقوط قذائف مدفعية الجيش الإسرائيلي قرب مسجد يارين وعلى طريق المعقر في الطرف الشمالي لبلدة يارين.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي منزلا في بلدة أم التوت.

كما سجل تطور تصعيدي خطير، حيث قصفت مروحيات الجيش الإسرائيلي أطراف ميس الجبل بصاروخين، ولم تعرف ماهية الأضرار حتى الآن.

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