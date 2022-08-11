آخر مستجدات أزمة "فدرال بنك".. ورسالة من باسم الشيخ حسين

حتى الساعة لا يزال المواطن باسم الشيخ حسين (42 عاما)، الذي أقدم على عملية احتجاز رهائن داخل مصرف “فدرال بنك” في الحمرا، في محاولة منه لاسترجاع ودائعه، حديث الساعة، في ظل تأكيد أمني ألا نية للقيام بأي عملية اقتحام حتى الآن، تزامناً مع مفاوضات تجريها أطراف عدة لإنهاء قضية الاحتجاز.

وزارة الداخلية من جهتها، أكدت في بيان لها أن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي يتابع من غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مع كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، المفاوضات التي تجريها شعبة المعلومات لتحرير المحتجزين داخل مصرف “فدرال بنك” في الحمرا، والاجراءات المتخذة من قبل القوى الأمنية.

ونقل البيان عن مولوي تأكيده وحرصه على حماية أمن المواطنين جميعا.

بدوره أكد المتحدث باسم جمعية المودعين حسن مغنية نقلاُ عن باسم الشيخ حسن، رفضه فك حجز الرهائن حتى استلام أمواله كاملة، والمقدرة بـ 209 آلاف دولار، مشيراً إلى أن عدد المحتجزين بحدود سبعة أو ثمانية أشخاص، كما لفت إلى أن السلاح ليس ملك باسم، وإنما هو من ملك لمدير المصرف، حيث قام باسم بالاستحواذ بالقوة على السلاح.

في سياق متصل، تحدثت معلومات عن أن مصرف “فدرال بنك” عرض على باسم الشيخ حسين، أن يسدّد فاتورة المستشفى لوالده مقابل فك أسر الموظّفين والعملاء لكنه رفض العرض، فعرض المصرف عليه أن يتابع المفاوضات باشتراط ترك الرهائن إلا أنه رفض العرض الثاني.

وحاول باسم التواصل مع المجتمعين خارج المصرف، من احدى النوافد، وقال متوجها الى الجميع: “خدوا حقكن بإيدكن!”.

وبرّر المواطن البالغ من العمر 42 سنة تصرفه ودخوله المصرف بهذه الطريقة للمطالبة بأمواله بأن والده دخل المستشفى منذ فترة لاجراء عملية من دون استطاعته دفع تكاليفها.