آخر مستجدات التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان

تصاعدت حدة التوترات في جنوب لبنان بعد استهداف القوات الإسرائيلية لعدة مناطق بالقصف المدفعي والتمشيط بالأسلحة الرشاشة.

فقد استهدفت قوّات الاحتلال الإسرائيليّ بالقصف المدفعي والتّمشيط بالأسلحة الرشّاشة بلدة ​كفركلا​، وبالقذائف الفوسفوريّة بلدة ​الخيام​ كما استهدفت محيط مستشفى ميس الجبل الحكومي والسور الخارجي للمستشفى بالقصف المدفعي، بالإضافة إلى تمشيط من مستعمرة مسكفعام على بلدة العديسة، ممّا أدّى إلى اندلاع حريق بالمكان من جهة تلة العويضة.

وكان حزب الله أعلن ظهر اليوم (السبت 1-6-2024)، أن مقاتليه كمنوا لمسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 تعتدي على أهالي وقرى جنوب لبنان واستهدفوها بالأسلحة المناسبة فوق الأراضي اللبنانية حيث تم إسقاطها.

يذكر أن إسرائيل كانت هددت بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، زاعمة أنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.

فيما استمر التصعيد واتسعت دائرة الاستهداف الإسرائيلية حتى تجاوزت شمال نهر الليطاني بضعة كيلومترات.

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر الفائت، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفاً متبادلاً بشكل شبه يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط العشرات من الشهداء.

في المقابل، أحصى الاحتلال الإسرائيلي مقتل عسكريين ومدنيين بنيران مصدرها جنوب لبنان.

ومنذ أسابيع تشن إسرائيل غارات جوية أكثر عمقاً داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفة مواقع لحزب الله، ما زاد المخاوف المحلية والدولية مؤخراً من اندلاع حرب مفتوحة.

كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في حزب الله وحماس على السواء.