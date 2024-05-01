آخر مستجدات الجنوب.. مسيّرة إسرائيلية تطلق صاروخاً و"حزب الله" يواصل عملياته

أطلقت مسيّرة اسرائيلية بعد ظهر اليوم، صاروخاً باتجاه تلة الحمامص قبالة المطلة مما أدى الى تفعيل صافرات الانذار في المستوطنة.

وسبق أن دوّت صفارات الإنذار، صباح اليوم، في منطقة نطوع بالقطاع الأوسط من الجليل الأعلى.

وأعلن “حزب الله” أنّه استهدف انتشاراً لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.

كما استهدف بعد ظهر اليوم مبنىً في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة.

واستهدف أيضاً منزلين في مستعمرة شتولا بالصواريخ الموجّهة.

ونعى الحزب عنصره وحيد عبد الحميد طفيلي (أبو حيدر).

وشهدت قرى القطاعين الغربي والأوسط ليلاً حذراً ومتوتّراً تخلّله إطلاق القنابل المضيئة وتحليق للطيران الاستطلاعي.

كما حلّق الطيران الحربي على علوّ منخفض جدّاً بعد منتصف الليل فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.