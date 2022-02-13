الأحد 12 رجب 1443 ﻫ - 13 فبراير 2022 |
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آخر مستجدات كورونا في مستشفى رفيق الحريري

منذ ساعة واحدة
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 22 حالة حرجة لديه وحالة وفاة واحدة.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 257
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 47
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1591
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 22
– حالات وفاة: 1

وأشار الى أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.

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