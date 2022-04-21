آخر مستجدات ملف الطاقة.. ماذا كشف الوزير فياض لصوت بيروت انترناشونال؟

أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض ان العلاقة مع البنك الدولي “علاقة كل يوم بيومه”، لأنها المرحلة الشبه نهائية بعد انجاز كل الخطوات اللازمة، ومنها الاتفاقية النهائية مع مصر وخط الغاز الذي تم تصليحه، وجاهز اليوم لاستقبال الغاز.

وقال فياض في حديث خاص لـ صوت بيروت انترناشونال أن العثرة في هذا الموضوع هي موافقة البنك الدولي على تمويل البرنامج وهذا المشروع.

وكشف فياض اننا نهار الجمعة كنا في انتظار موافقة البنك الدولي للدخول معنا في المفاوضات، إلا أننا لم نحصل بعد على تلك المفاوضات.

وفي حديثه لموقعنا، قال فياض اننا نسعى لان نكون ايجابيين، ولكن الواقع هو اننا في انتظار البنك الدولي لمعرفة اذا كان سيمول هذا المشروع الكهربائي او لا، وأكد فياض انه “عمل عمله”، مشيراً إلى انهم كدولة فعلوا كل المتطلبات اللازمة لانجاز هذا المشروع.

اما عن المشروع مع مصر والاردن، اعلن فياض اننا جاهزون للتوقيع، ولكن المشكلة هي في التمويل، وتمنى فياض ان تذهب الامور نحو الحل في اسرع وقت ممكن وذلك لمصلحة اللبنانيين، مؤكداً ان الكرة الان ليست في ملعب اللبنانيين.

وشدد على اننا لدينا النية في إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان، لافتاً الى اننا اخذنا الكثير من المبادرات الفاعلة، والجهة اللبنانية قامت بكل واجباتها ونحن في انتظار الدعم الموعود به، متمنياً الانفراج القريب.

وعن زيارته لمصر، قال فياض انه لمس من وزير الطاقة المصري استعداد مصر الكامل بعملية جر الغاز.