"آذار" سيودّعنا بالأمطار والثلوج.. منخفض جويّ ثالث يقترب من لبنان!

ما زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان اليوم بفعالية ضعيفة ويترافق مع أمطار محلية بخاصة بعد الظهر، من ثمّ تعود الحرارة إلى الارتفاع، على أن نمرّ باستراحة جوّية حتى يوم الخميس، بحيث سنتأثر بمنخفض جوي قد يستمر حتى مطلع شهر نيسان يتخلله انفراجات بنسبة 55%.

كما أفاد الأب إيلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوّية وعلم المُناخ، أنّه ما إنّ حل القسم الثاني من شهر آذار حتى توالت المنخفضات الجوية نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، فمنذ الخامس عشر من الشهر الجاري حتى اليوم، ضرب لبنان والمنطقة منخفضان جوّيان والثالث يقترب بأمطاره الغزيرة وثلوجه على المرتفعات.

وأضاف: يسيطر منخفض البحر الأحمر على شبه الجزيرة العربية والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومصر والسودان، بضغوط متدنية، الأمر الذي سيساهم بانحراف المنخفضات الجوية من شمال شرق أوروبا نحو تركيا ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن خلال الأيام المقبلة، ويبدو أن فترة الأمطار المقبلة ستطول بسبب تدفق المزيد من الكتل الرطبة، ما سينعكس إيجابًا على وضع الموسم المطري في المنطقة، سوف تترافق الأمطار مع كتل هوائية باردة جدًا مصحوبة بحبّات البرَد والعواصف الرعدية وتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1400 متر .

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأربعاء: طقس مستقر فيما الجو قليل السحب يتحوّل إلى غائم، والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١١ و٢٠ ساحلًا، وبين ٣ و١٤ بقاعًا، وبين ٥ و١٣ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.

الخميس: غائم إجمالًا مع تساقط أمطار رعدية أحيانًا، والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٣ و٢٢ ساحلًا، وبين ٦ و١٩ بقاعًا، وبين ١٠ و١٧ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.