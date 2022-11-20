الأحد 26 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 20 نوفمبر 2022 |
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آلاف الأمتار من الأسلاك المسروقة... وكهرباء زحلة تناشد القوى الأمنية!‏

منذ ساعة واحدة
كهرباء زحلة

كهرباء زحلة

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كشفت شركة كهرباء زحلة عن ارتفاع عمليات السرقة للأسلاك الكهربائية في عدة مناطق ما أدى إلى أعطال على الشبكة.‏

وأصدرت بياناً جاء فيه: “تتكرر منذ أسابيع ظاهرة سرقة كابلات الكهرباء عن شبكة الخطوط التابعة لكهرباء زحلة من اماكن مختلفة ‏ضمن النطاق الجغرافي التابع للشركة، وفي الأيام القليلة الماضية ازدادت عمليات السرقة بشكل مكثف فشملت آلاف الأمتار من ‏الاسلاك في مناطق عديدة الامر الذي أدى الى اعطال على الشبكة وحرمان الاف المنازل لساعات من الكهرباء.‏

ان شركة كهرباء زحلة التي تتكبد خسائر فادحة نتيجة هذه السرقات تناشد القوى الأمنية ملاحقة السارقين والبؤر التي تشتري منهم ‏الاسلاك لان الضرر الذي يطال الشركة والمواطنين أصبح كبيراً ومكلفاً وسيؤدي الى حرمان العديد من البلدات من الكهرباء”.‏

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