آلاف الأمتار من الأسلاك المسروقة... وكهرباء زحلة تناشد القوى الأمنية!‏

كشفت شركة كهرباء زحلة عن ارتفاع عمليات السرقة للأسلاك الكهربائية في عدة مناطق ما أدى إلى أعطال على الشبكة.
وأصدرت بياناً جاء فيه: “تتكرر منذ أسابيع ظاهرة سرقة كابلات الكهرباء عن شبكة الخطوط التابعة لكهرباء زحلة من اماكن مختلفة ضمن النطاق الجغرافي التابع للشركة، وفي الأيام القليلة الماضية ازدادت عمليات السرقة بشكل مكثف فشملت آلاف الأمتار من الاسلاك في مناطق عديدة الامر الذي أدى الى اعطال على الشبكة وحرمان الاف المنازل لساعات من الكهرباء.
ان شركة كهرباء زحلة التي تتكبد خسائر فادحة نتيجة هذه السرقات تناشد القوى الأمنية ملاحقة السارقين والبؤر التي تشتري منهم الاسلاك لان الضرر الذي يطال الشركة والمواطنين أصبح كبيراً ومكلفاً وسيؤدي الى حرمان العديد من البلدات من الكهرباء”.