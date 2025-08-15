الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
آلان حكيم رداً على "قاسم": ما متت ما شفت مين مات؟

منذ 55 دقيقة
كتب عضو المكتب السياسي الكتائبي والبرفسيور الوزير السابق الآن حكيم عبر منصة “إكس”: “تمخّض الجبل فولد فأراً! من أنتم لتُهدّدوا وتتوعدوا؟ تهديد اللبنانيين هو إعلان عداء لكل الوطن. لبنان وُجد قبل حزبكم وسيبقى بعده. صدى صوتكم لا يتجاوز أوهامكم، وأي كلام عن الحرب الأهلية يضعكم في موقع الانقلاب على الدستور. الدولة والجيش خط أحمر. ما متت، ما شفت مين مات؟”

