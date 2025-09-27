آلان حكيم يرد على لاريجاني: مشروع هيمنة إيراني مرفوض!

ردّ الوزير السابق آلان حكيم على أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني قائلاً: “عندما تصبح التضحية من أجل الناس مرادفًا لزرع السلاح خارج الدولة وتعطيل المؤسسات وجرّ لبنان إلى حروب لا تعنيه، فهي ليست حركة أصيلة بل مشروع هيمنة إيراني مرفوض. من المذلّ أن يُجمّل لاريجاني صورة حزب خطف الدولة ودمّر الاقتصاد”.

