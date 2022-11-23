آلان عون: الأجواء المؤاتية للمفاوضات الرئاسية إلى ما بعد رأس السنة

كشف عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب ألان عون أن، في جلسة انتخاب الرئيس غداً، “التكتّل سيصوّت بالورقة البيضاء مرّة جديدة، إفساحاً بالمجال لفرصة التلاقي مع باقي الأطراف من خلال الحوار”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أكّد عون استعداد التكتّل لخوض الحوار والبحث في ملف رئاسة الجمهورية مع الآخرين، لكنّه توقع أن تستمر المراوحة على ما هي عليه، فيما قد تتبلور الأجواء المؤاتية للمفاوضات أكثر انطلاقاً من رأس السنة وما بعدها.

في سياق متصل، تمنى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في تصريحات له أمس الثلاثاء، انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء مدة ولايته وولاية زملائه ليتم تعيين قادة جدد للأجهزة.

وأضاف إبراهيم: “الأمن الاجتماعي المتدهور لا بد من ان ينعكس على الأمن في الشارع اذ ان ازدياد مطالب المواطنين وهي محقة سينعكس حكماً على تصرفهم في الشارع وغيره لكن الأمن بشكل عام مضبوط”.