الجمعة 7 ربيع الأول 1445 ﻫ - 22 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

آلان عون: الحوار مع الحزب "فرصة اتفاق" سيحتاجه البلد

منذ 57 دقيقة
النائب آلان عون

النائب آلان عون

A A A
طباعة المقال

أكّد النائب آلان عون استكمال التيار الوطنيّ الحر عمله إيجابيًا بحوار التيار و”حزب الله” – وإن كان بصعوبة – معتبرًا أنّ الحوار مع الحزب فرصة يمكن أن تشكل أحد عناصر اتفاق سيحتاج إليه البلد، لحظة نضوج التسوية حول الاسم.

ورأت مصادر مطّلعة لصحيفة “الجمهورية” أنّ الكلام الأخير لرئيس التيار الوطنيّ الحر جبران باسيل هو نعي للحوار بينه وبين الحزب بمنطلقاته، ودعوة مباشرة لحرفه عن مساره.

وشدّدت مصادر قريبة من “حزب الله” على أنّ مرشحها لا يزال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مشيرة إلى أنّ الحزب يسير بالحوار على هذا الأساس.

    المزيد من أخبار لبنان

    محطة محروقات
    هل تغيّرت أسعار المحروقات؟
    طقس لبنان
    الطقس الحارّ يرافقنا.. متى تعود الأمطار؟
    إيلي محفوض
    محفوض: يتلهّون بالبحث عن رئيسٍ لجمهورية مخطوفة!

    الأكثر قراءة

    كويكب يقترب من الأرض
    قوّته تعادل 22 قنبلة ذرية.. "ناسا" تكشف موعد اصطدام كويكب بالأرض
    الفنان وديع الشيخ ووالده نادر الشيخ
    تفاصيل صادمة عن مقتل والد "وديع الشيخ".. من أطلق النار!؟
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    توقعات جديدة للعالم الهولندي تثير الجدل.. "زلزال أقوى قادم"!