آلان عون: القلق اليوم هو على مرحلة الفراغ غير المضبوط

اعتبر النائب “آلان عون” أن “الأزمة ليست في انتهاء الولاية الرئاسية لأن ذلك أمر طبيعي” قائلًا: “نحن لم نطمح إلى التمديد، بل القلق اليوم هو على مرحلة الفراغ غير المضبوط، اذ لا حكومة كاملة المواصفات للمرة الأولى”، وأضاف أن الخروج من هذا المأزق يكمن بانتخاب رئيس جديد بأسرع وقت ممكن ليعيد الأمور الى انتظامها.

وفي حديث إذاعي، اعتبر أنه “لا يجوز مقارنة النصف الثاني من عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، لكونها فترة استثنائية غير مسبوقة مع الانهيار الذي حصل في البلاد”، محمّلًا النظام مسؤولية ما آلت اليه الظروف، رافضًا تحميله للعهد فقط.

وردًا على سؤال حول التخوف من انفراط “التيار الوطني الحر” بعد خروج الرئيس ميشال عون من القصر، قال عون: “هذا رهان مستمر، الا أن لدى التيار قوة التزام”.

وعن انجاز ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أشار الى ان “الضغوط الدولية أعطت الفرصة للبنان الذي ترجمها بدوره بالعمل ووحدة الموقف فحصل الانتصار، بعكس العمل على الخروج من الازمة الذي غاب عنه هذا الانسجام بين المكونات اللبنانية”.