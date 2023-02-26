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آلان عون: تفاهم مار مخايل القديم انتهى!

منذ 41 دقيقة
النائب آلان عون

النائب آلان عون

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اعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون ان “تفاهم مار مخايل القديم انتهى وأي استمرار لهذا التفاهم ممكن أن يكون بصيغة جديدة، وفي حال لم نصل إلى تطوير لهذا التفاهم لا يفترض أن تحدث القطيعة.

وأضاف عون عبر قناة “الجديد”: “علينا أن ننتظر في حال كنا سوياً جزءاً من التسوية أن هناك طرف سيكون في المعارضة والآخر في السلطة”.

وعن علاقة التيار مع الافرقاء، اعتبر عون ان القصة هي قصة رأي وخيارات وبان التيار في المرحلة المقبلة سيبحث عن علاقات جديدة.

وعن الفراغ الرئاسي، لفت عون الى ان “الأفق الرئاسية مسدودة والفريق الذي رشحّ ميشال معوض لرئاسة الجمهورية عاد ورشح قائد الجيش جوزيف عون”

مشيراً إلى ان “الفريق الآخر يحاول إيصال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وهناك من هو متواجد في المنتصف “نحنا والإعتدال السني والتغييريين” ولا يمكن للطرفين الآخرين أن يجمعا حيثية لمرشحين لا يملكونها”.

 

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