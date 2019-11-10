أخبار لبنان

آلان عون: قانون العفو العام لن نوافق عليه وخصوصا بهذه الصيغة وبهذا الشكل

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أكد عضو تكتل “​لبنان القوي​” النائب ​آلان عون​ أن “قانون ​العفو العام​ لن نوافق عليه وخصوصا في هذه الصيغة وبهذا الشكل”، مشيراً الى أن “رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ اقترح 3 قوانين وهي قانون العفو العام وقانون التهرب الضريبي وقانون انشاء الهيئة الوطنية ل​مكافحة الفساد​”.
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح آلان عون أن “أنه توزع جدول أعمال جلسة مجلس النواب واطلعنا على قانون العفو العام وعلى الصيغة المقترحة، واليوم أي إقتراح قانون معجل مكرر لا يمكن ان يمر بعجلة، فهذه القوانين تحتاج الى بحث طويل قبل اقرارها”.

المزيد من الأخبار

“أسبوع العصيان”.. الثوار يعلنون الثلاثاء إضراب عام وقطع…

تهافت على شراء المواد الغذائية في البقاع الغربي وراشيا

بحر الميناء ينتفض مع ثورة اللبنانيين

البنزين قد يتوفّر ليومين فقط .. والمصارف تعرقل الحل

ولفت الى أن “ما نريده هو العدالة واجراء المحاكمات اكثر من الاعفاءات”، مشيراً الى “أننا لا نريد أن نقوم بجلسة ىتشريعية لنستعجل لإرضاء فئات معينة”، معربا عن شكره لبري لأنه “وضع مواضيع أسياسية ومنها قاون ​السرية المصرفية​ واستعادة الأموال المنهوبة، وقانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفع الحصانة عن الموظفيبن العامين، نريد أن نقوم باللازم وهذه القوانين تحاكي مطالب الشارع، وليخرج قانون العفو من حفلة المزايدات، هو مجرد اقتراح درس وقد يسقط عنه صفة العجلة”.

وشدد آلان عون على “أننا لا نريد سلق تشريع وكل شيء يحتاج للدرس والبحث، ولنوقف ​شائعات​ وتحريض”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

البنزين قد يتوفّر ليومين فقط .. والمصارف تعرقل الحل

أخبار لبنان

هل يُمرِّر قانون العفو جرائم تبديد الأموال العامة؟

أخبار لبنان

الساعات القادمة حاسمة.. فشل لقاء الحريري مع حزب الله وأمل

أخبار لبنان

انتفاضة الشباب اللبناني..لن يتمكن منها جيل الحرب

أخبار لبنان

اقفال معظم محطات الوقود في عكار شمال لبنان

أخبار لبنان

على أي سعر أقفل الدولار اليوم الأحد؟

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More