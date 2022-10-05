آلان عون: لا توقعات بتشكيل حكومة قبل نهاية العهد

لفت عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب “آلان عون” إلى أن “لا تأكيدات على إجراء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي زيارةً إلى قصر بعبدا، والملف رهن تقارب وجهات نظر الطرفين، الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، للتشكيلة الحكومية، فالأول يريد تطوير التشكيلة الحالية، فيما الثاني يفضّل الإبقاء على الموجود، بانتظار بلورة نظرة متقاربة”.

وفي حديث لـ “الأنباء الإلكترونية”، أمل عون “تشكيل حكومة قبل نهاية العهد”، لكنّه في الوقت نفسه أشار إلى أن “لا توقعات، بانتظار الوصول إلى قاسم مشترك بين طرفي التأليف”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أنّ شروط رئيس التيار الوطني الحر النائب “جبران باسيل” تتعدّى تغيير بعض الوزراء، وهو يشترط فرض بندين أساسيين وهما مرسوم التجنيس الذي سبق أن رفضه كل من ميقاتي ووزير الداخلية “بسام مولوي”، بالاضافة الى ملف التعيينات في العديد من المراكز والادارات، معتبرةً أن هذا هو جوهر المشكلة والكباش الحكومي.