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آلان عون: لا نسمي احدا لكي لا نقطع الطريق على التوافق

منذ 56 دقيقة
آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2022 2:51 مساءً
النائب آلان عون

النائب آلان عون

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قال عضو “تكتل لبنان القوي” النائب آلان عون بعد جلسة إنتخاب الرئيس في مجلس النواب: “طالما ليس هناك ارادة من كتل معينة أن تذهب وتنقل الى خيارات أخرى، حكما سنبقى واقعين في هذا المطب. وخيارنا هو من باب ترك الباب للنقاش ودعوة الآخرين الى الانفتاح على النقاش، وبذلك يمكن أن نصل الى مرشح نتفق عليه، وبمجرد أن نبقى في هذه الدوامة المفرغة لن نستطيع الوصول الى إنتخاب رئيس”.

وأضاف عون: “فريق يطرح مرشحاً ومن الاول طرحه وكأنه “خط 29″ وهو يعرف انه سينسحب منه، وفريق آخر لديه مرشح وينتظر حتى يلحق به الآخرون، وعمليا هناك أفرقاء تدعو الآخرين للنقاش في أسماء. نحن خيارنا اليوم لهذه الحالة، نعطي فرصة للتوافق ولا نسمي احدا لكي لا نقطع الطريق على التوافق، نلتزم بخيار ونقفل باب النقاش، من هذا المنطلق نجرّب أن نعطي فرصة للآخرين ليتقدموا خطوة انما في النهاية، هذا ليس له افق زمني محدود، لانه في لحظة معينة نتحمل كلنا مسؤولياتنا. فاما، أن نتقدّم خطوة او نبقى عملياً نتحمل مسؤولية، واضعين البلد في حالة فراغ، وما يريده اللبنانيون مرحلة جديدة فيها توافق وتفاهم بين الكتل السياسية سيجسّدها رئيس جديد يتقاطع عليه والكل يحميه من خلال توافقهم”.

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