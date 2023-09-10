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آلان عون: وصول سليمان فرنجية للرئاسة لم يعد مستحيلاً!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2023 10:34 مساءً
النائب آلان عون

النائب آلان عون

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كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون أن “القبول برئيس تيار المردة سليمان فرنجية لم يعد مستحيلاً وحزب الله سيتنازل في المقابل عن أمور كان يرفضها سابقًا لأننا دخلنا في منطق السلّة معه وليست مقايضة ووزارة المال ليست ملكاً للثنائي الشيعي علماً أن مطالب “التيار” لا تقلل من صلاحياتها”.

وقال عون للـmtv: “نتائج الحوار مع حزب الله تظهر خلال أسبوعين بالاتفاق أو عدمه والحديث عن أننا نمرّر الوقت الى حين انتهاء ولاية قائد الجيش محاكمة مرفوضة للنوايا والمعركة محصورة بمرشحين هما سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزاف عون وكلاهما عاجز عن الوصول لذا علينا الاتفاق”.

وأضاف: “أعتقد أن زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لن تأتي بجديد لأن المواقف في الداخل لم تتغير وثمة اتصالات فرنسية سعودية ولقاء غداً مع العلولا لمحاولة إنجاح حراك لودريان”.

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