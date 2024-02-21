آلان عون ينتقد أداء حزب الله.. التفاهم معه بحاجة لإعادة صياغة!

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون أن العلاقة مع حزب الله تغيّرت، ولا توجد وحدة في كل المواقف والتفاهم معه بحاجة الى إعادة صياغة لكن لا طلاق لأن لا قطيعة مع أيّ فريق”.

وأشار عون في حديث مع الـ “mtv” إلى أن الاتفاق مع حزب الله نَصّ على استراتيجية للدفاع عن لبنان لذا يرفض عون والتيار خوض حروبٍ أخرى.

وكان رئيس الجمهوريّة السابق ميشال عون قد اعتبر في وقت سابق أن ترجمة تطورات الحرب في غزة وجنوب لبنان بصفقة رئاسية داخل لبنان هو أمر غير جائز سيادياً، وأضاف: “القول إن الاشتراك بالحرب استباق لاعتداء إسرائيلي على لبنان هو مجرد رأي والدخول في المواجهة قد لا يبعد الخطر بل يزيده”.

وقال عون: “لسنا مرتبطين مع غزة بمعاهدة دفاع ومن يمكنه ربط الجبهات هو جامعة الدول العربية، لكن قسماً من الشعب اللبناني قام بخياره، والحكومة عاجزة عن أخذ موقف، والانتصار يكون للوطن وليس لقسم منه”.

وأكمل: “فكر إسرائيل يختلف تماماً عن حل الدولتين، فهي تريد الدولة الواحدة وتسعى لقضم فلسطين تدريجياً، والآن وصلت الى الجزء الأخير. مع هذا، فإن كل حل يتطلّب الاعتراف بالآخر والقبول بالشروط المتبادلة، وإلا فالنتيجة الاستمرار بالحرب حيث يفرض الرابح في النهاية شروطه على الآخر”.