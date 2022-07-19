آلية تعاون مشتركة بين التعليم المهني والقطاع الصناعي

عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان اجتماع عمل قبل ظهر اليوم حضره المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، نائب الرئيس جورج نصراوي، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية المهندس منير البساط، عضو النقابة عدنان عطايا، المدير العام للجمعية طلال حجازي والمستشار حسام الحاج.

تمّ التداول في وضع آلية تعاون مشتركة بين الوزارة والمديريّة والجمعية، وقد أخذ قرار فوري على هذا الصعيد، قضى بتأليف لجنة مشتركة بين الأطراف الثلاثة تجتمع في موعد قريب، وتحدّد المهام المطلوبة من البرامج التعليميّة المهنية المتخصّصة ومن القطاع الصناعي بمعاونة وزارة الصناعة، ليصار إلى تدريب الطلاب في المهن التي تلائم اختصاصاتهم، وتحضيرهم للدخول الى سوق العمل.

كما تمّ الاتّفاق على القيام بجولة على عدد من المعاهد الفنية والتقنية وعلى مؤسسات صناعية، تبدأ في المعهد الفنّي للصناعات الغذائية في قب الياس، للاطلاع على الأقسام والمختبرات والمصانع التجريبية والبرامج التعليمية. علماّ أن المعهد هو ثمرة تعاون بين القطاع العام الممثل بوزارة التعليم العالي والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، والقطاع الخاص الممثل بنقابة أصحاب الصناعات الغذائية ومدعوم من الاتحاد الاوروبي.