الأحد 1 شعبان 1445 ﻫ - 11 فبراير 2024 |
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آلية جديدة لهيئة إدارة السير.. إليكم تفاصيلها

منذ 5 دقائق
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيان عن آلية إستقبال المواطنين خلال الشهرين المقبلين لإنجاز الخدمات التي تم الإعلان عنها ببياناتها السابقة بالإضافة إلى توفير خدمات جديدة، ومنها:

• إعادة مركبة سياحية عمومية إلى السير
• نقل ملكية مركبة سياحية عمومية

وذلك وفقًا لما يلي:

أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:
• أيام الثلاثاء الواقع فيهم 13- 20-27 شباط 2024 و5-12– 19–26 آذار 2024

• أيام الأربعاء الواقع فيهم 21–28 شباط 2024 و6–13-20-27 آذار 2024

وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة علمًا أن المنصة مفتوحة لحجز المواعيد.

• أيام الخميس تخصص للمواطنين أصحاب العلاقة على أن يحضروا بالذات أو بموجب وكلاء عنهم من أقربائهم حتى الدرجة الثانية بموجب وكالة منظمة وفق الأصول، وذلك وفقا لما يلي:

– في 15 شباط و7 و28 آذار 2024 للسيارات–الدراجات الجديدة/رخص السّوق التي ينتهي رقم هيكلها/تسلسلها: بـ0/1/3/2

– في 22 شباط و14 آذار 2024 للسيارات–الدراجات الجديدة/رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها/تسلسلها : بـ4/6/5

– في 29 شباط و21 آذار 2024 للسيارات–الدراجات الجديدة/رخص السّوق التي ينتهي رقم هيكلها/تسلسلها : بـ7/8/9

ب- أما في باقي الأقسام (زحلة، صيدا، النبطية، وطرابلس) فيستكمل العمل في التواريخ المذكورة سابقًا وفقًا لما يلي:

• أيام الثلاثاء للسيارات/رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها/تسلسلها : بـ0/1/3/2

• أيّام الاربعاء للسيارات/رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها/تسلسلها: بـ4/6/5

• أيام الخميس للسيارات/رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها/تسلسلها :بـ7/8/9

كما ذكرت المصلحة المواطنين بإمكانية الإطلاع على الخدمات التي تقدمها حاليًا على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements

وعلى المستندات المطلوب إحضارها وفق نوع الخدمة المنوي إنجازها على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info

علمًا أن المصلحة ستقوم بالإعلان عن توفير خدمات جديدة خلال الأيام المقبلة على الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الإجتماعي الخاصة بها.

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