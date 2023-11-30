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آلية مرتقبة للتعاون الزراعي بين لبنان وإيران!

منذ 50 دقيقة
وزير الزراعة عباس الحاج حسن والسفير الإيراني مجتبى أماني

وزير الزراعة عباس الحاج حسن والسفير الإيراني مجتبى أماني

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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، في مكتبه، السفير الإيراني مجتبى أماني، يرافقه الملحق التجاري في السفارة.

وخلال اللقاء، تم البحث في إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين، إضافة إلى وضع آلية للتعاون المشترك بين البلدين على مستوى القطاع الزراعي.

وأكد أماني “وقوف الجمهورية الإسلامية بجانب الشعب اللبناني، خصوصًا في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان”.

بدوره، شكر الحاج حسن لـ”إيران حكومة وشعبًا وقيادة وقوفها الدائم بجانب لبنان”، مؤكدًا أن “القطاع الزراعي اللبناني واعد جدًا في ما خص العلاقات بين البلدين”، مثمنًا “كل جهد يثمر عن توطيد العلاقات التجارية والزراعية”، وأشار إلى أن هذا الدور مناط بالوزارتين داخل حكومتي البلدين.

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