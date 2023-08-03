آل مصطفى من عين الحلوة: شهيدنا "علي" قضى قنصاً ونحتسبه فداء للمخيم

توجه آل مصطفى، وهم من سكان حي الطوارئ، في بيان إلى أهالي مخيم عين الحلوة: “يا اهالي المخيم الجريح المخيم الصابر على حلو القضاء ومره، بعدما تم اليوم الاتفاق على وقف إطلاق النار واستبشرنا خيرا ، إلا إننا فوجئنا بقنص رجل مسن كان يعبر الشارع في منطقة الطواريء، وهو الحاج علي مصطفى (ابو محمد) ما أدى إلى إصابته إصابة خطرة. وحاولنا واتصلنا من أجل اسعافه إلا أن محاولاتنا لم تلق تجاوبا ممن يحاصرون منطقة الطواريء ، وبعد محاولات حثيثة والمصاب ينزف سمح لذويه بإخراجه على حمالة لكنه وصل إلى مستشفى النداء وقد فاضت الروح إلى بارئها”.

واضاف البيان: “إننا آل مصطفى وعموم أهالي منطقة الطواريء إذ نحتسب شهيدنا المظلوم عند الله تعالى فهو نعم المولى ونعم النصير. نعلن أننا لن نقوم بأي ردة فعل تعود بالضرر على أهلنا ونرضى أن يكون شهيدنا فداء” لأهل الطواريء ولمخيم عين الحلوة متمنين أن يقف هذا النزيف وان يعم الأمن والأمان والاستقرار عموم مخيمنا”.