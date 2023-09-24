آن الأوان.. سامي الجميّل يكشف "أسباب فشل كل المبادرات"

كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، على حسابه عبر منصة “إكس”:

“يتساءل بعض الأصدقاء في لبنان والخارج لماذا لم ينتخب رئيس في لبنان وفشلت كل المبادرات الآيلة لذلك حتى الآن؟ الجواب واضح”.

وأضاف، “أولاً، لأن حزب الله نسف مبدأ انتخاب الرئيس مع جميع الآليات والمهل الدستورية عبر تعطيل النصاب ورفض الرئيس بري الدعوة لجلسات انتخاب مفتوحة إلا إذا كان ضامناً وصول مرشحه للرئاسة”.

وتابع الجميّل، “ثانياً، لأنه عندما يراد انتخاب الرئيس بالتوافق ويكون الاصطفاف حاداً يُبحث عن حل وسط. والجميع قبل بالحل الوسط ما عدا حزب الله الذي يصر على فرض إرادته ولا يقبل التوافق إلا على مرشحه. لكل هذه الأسباب تفشل كل المبادرات”.

واستكمل، “لنفترض أنّ الازمة الرئاسية حلّت، فسننتقل بعدها إلى أزمة تكليف رئيس للحكومة ومن ثم ننتظر أشهراً ليفرض حزب الله التشكيلة الحكومية”.

وختم الجميّل، “آن الأوان أن يفهم أصدقاءنا أنّ لبنان مخطوف وأنّ أيّ مبادرةٍ إنقاذية تبدأ باستعادة الدولة لسيادتها والشعب اللبناني لقراره الحر”.