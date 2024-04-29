أبرز أسرار الصحف المحلية اليوم

النهار

_يحاذر المعنيون بمهرجانات تُعتبر من الصف الأول، من إبرام أي عقود مع فنانين وسواهم، قبل معرفة الوضع القائم في الجنوب. ولوحظ أنه لم يعقد أي مؤتمر صحافي للإعلان عن برامج لمهرجانات الصيف بانتظار التطورات المرتقبة.

_عُلم أن حواراً هادئاً يجري داخل تيار مسيحي بارز، يقوده نائب متني فاعل، من أجل عدم التفريط بوحدة التيار ودوره وتاريخه.

_تُبدي أكثر من جهة قلقها من استمرار بعض شركات الطيران العالمية بتوقيف رحلاتها إلى لبنان، لما لذلك من انعكاس على الموظفين اللبنانيين الذين يعملون في تلك الشركات، وإمكان صرفهم إذا طال أمد هذا القرار.

_حسم مجلس الوزراء الخلاف بين وزارتي الصناعة والزراعة حول قطاع انتاج النبيذ في لبنان لمصلحة الأولى بعدما أكد الوزير جورج بوشكيان أن النبيذ انتاج صناعي.

_يلاحَظ أن مرجعاً نيابياً ينسج تحالفات سياسية بين مكونات أساسية كانت على خلاف وخصومة منذ 2005 إلى اليوم، وربما ينسحب ذلك ليس على الاستحقاق الرئاسي فحسب، بل على النيابي والبلديات، كما ينقل المطلعون على بواطن الأمور.

*▪️الجمهورية*

_تصر مرجعية روحية على مواصلة مساعيها لإصدار وثيقة سياسية فيما يستمر الاشتباك السياسي بين مكونات اللقاء.

_لوحظ أن الأولوية الرئاسية تراجعت مقابل تقدُّم أولوية لجم التصعيد جنوباً.

_مرجعية روحية أبدت انزعاجها الشديد من وضع مؤسف بين أبناء الطائفة في مدينة بقاعية كبرى .

*▪️اللواء*

_تدور اتصالات بعيدة عن الأضواء بين طرفين حزبيَّين شهدت العلاقة بينهما تحسناً مفاجئاً في الفترة الأخيرة، رغم العداوة السياسية التي تحكَّمت بعلاقاتهما المتوترة سابقاً!

_اعتبرت أوساط سياسية أن قرار إخراج بوصعب ورفاقه من التيار الوطني هدفه «تربية» أعضاء آخرين ظهرت على تصرفاتهم بوادر عدم الطاعة لقرارات رئيس التيار!

_تصاعدت اعتراضات مرجعيات روحية ونواب من عدة مناطق احتجاجا على تكرار قرارات التكليف المؤقت لوظائف في الفئتين الأولى والثانية!

*▪️نداء الوطن*

_تؤكد مرجعية روحية رفضها للسلة المتكاملة لانتخاب الرئيس ورفضها أيضاً البحث في تركيبة النظام رغم غضبها ونقمتها من الوضع الحاصل.

_تعرّض مسؤول بارز لانتقادات من بلديات ومرجعيات بقاعية بسبب الإعلان عن تأمين تمويل لاستكمال أوتوستراد الجنوب في منطقة صور بقيمة 7 ملايين دولار مقابل الإعلان عن عجز في تأمين التمويل لصيانة طريق ضهر البيدر واستبداله بالحديث عن تنفيذ نفق، قد يبقى حبراً على ورق.

_قلّل مصدر رسمي من أهمية ما يحمله وزير خارجية فرنسا وقال إنّ مبادرة بلاده لا يعوّل عليها.

*▪️البناء*

_نقل عن مصدر دبلوماسي أوروبي أن وزير الخارجية الفرنسية بعد التشاور مع باريس صرف النظر عن طرح أي مبادرة تتصل بترتيبات على حدود لبنان الجنوبية في ضوء ما لمسه من موقف حاسم لبنانياً برفض أي بحث بهذه الترتيبات قبل وقف الحرب على غزة، وبالتالي لا جدوى القيام بوساطة طلبها رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو متوقعاً أن تخلّيه عن شرط سحب حزب الله لوحدات الرضوان عن الحدود إلى ما وراء الليطانيّ سوف يفتح الطريق للبحث بتهدئة جبهة الجنوب. وبالتالي فإن باريس لا تريد ان تخسر علاقاتها اللبنانية أو أن تبدو سطحية في مبادرتها لمجرد أن نتنياهو توهّم أنه يقدم شيئاً جديداً.

_توقفت مصادر سياسيّة إقليميّة ودوليّة أمام سحب البوارج الأوروبية والأميركية بما في ذلك حاملة الطائرات ايزنهاور من البحر الأحمر ووضعته بين احتمالين، الأول نيّة التصعيد بتوجيه ضربات للقوات اليمنيّة وتفادي الرد على الأساطيل والقطع البحريّة والحاملات. وفي هذه الحالة فإن كلام المسؤول السياسي في أنصار الله عن تكوين بنك أهداف بديل لقطع البحريّة طرح احتمال استهداف القواعد الأميركيّة في دول الخليج، خصوصاً مقر الأسطول الأميركيّ الخامس في البحرين. أما الاحتمال الثاني وهو الانكفاء، فالنتيجة المترتبة عليه زيادة إمساك اليمن بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب وهذا له مترتبات إقليميّة ودوليّة كبيرة.

*▪️الأنباء*

_رغم المساعي القائمة، لا تزال الصورة ضبابية لجهة الالتزامات المطلوبة ومدى الاستعداد للتقيّد بها من قبل المعنيين.

_حضور لبناني في أكثر من لقاء عربي ودولي ما يساهم بإبقاء لبنان في دائرة الاهتمام.