أبرشيّة انطلياس: التعدّي على أهالي ضحايا انفجار المرفأ سيُواجه من قبلنا

صدر عن راعي أبرشيّة انطلياس المارونيّة وجماعة كنيسة من أجل لبنان ومجموعة من الكهنة والمكرّسين والمكرّسات البيان الآتي:

“نحن، المطران أنطوان بو نجم، راعي أبرشيّة انطلياس المارونيّة وجماعة كنيسة من أجل لبنان، مجموعة من الكهنة والمكرّسين والمكرّسات المؤمنين بلبنان كوطنٍ تعدّدي نهائيّ لجميع أبنائه وقد رافقنا منذ اللحظة الأولى لجريمة المرفأ، أهالي الضحايا والشهداء وما زلنا إلى اليوم، نقول وبصوت عال:

التعدي على أهالي الضحايا والشهداء، والحريّات والتوقيف الإعتباطيّ سوف يواجه من قبلنا ومن قبل شعبنا بكلّ الوسائل القانونيّة المتاحة للحدّ من هذا الإسفاف القانوني.

الموقّعون:

سيادة المطران أنطوان بو نجم، راعي أبرشية انطلياس المارونيّة، الأب هاني طوق، الأب طوني لطوف، الأب اغابيوس كفوري، الأخت تيدولا عبدو، الأب غابريال خيرالله، الأب يوحنا مراد، الأب بيار سماحة، الأب بول ايوب، الأب يوحنا مارون الحلو، الأب جوزيف عون، الأب ايوب السعيد، الأب جورج كامل، الأب روني الجميّل، الأب تشارلي ناقوز، الأب نعمة الله الصغبيني”.