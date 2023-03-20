"أبواب أمل".. صندوق النقد الدوليّ يُجدد دعمه للبنان

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال رعايته في السرايا اليوم، أننا “نجتمع اليوم لإطلاق مشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي، في تأكيد إضافي أنّ لبنان، رغم كل الأزمات والصعوبات التي يمر بها، وطن يستحق الحياة وسينهض من جديد”.

ميقاتي أضاف خلال حفل “إطلاق مشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي”، الذي دعا إليه وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية: “قد يعتبر البعض هذا الكلام خارج سياق الواقع المر الذي يعيشه اللبنانيون اقتصاديًا واجتماعيًا وماليًا، لكننا مؤمنون بأنّ الصعوبات لن تثنينا على المضي في العمل لإنقاذ وطننا، وندعو الجميع إلى مؤازرتنا في هذه الورشة والتعاون لدفع عملية النهوض قدمًا”.

وتابع: “صباح اليوم اجتمعت مع وفد من صندوق النقد الدولي الذي جدد دعمه للبنان وأمله في أن نسرع في إقرار الخطوات الإصلاحية المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق، والذي من شأنه أن يفتح أبواب الأمل للبنان أفضل وخطوات إضافية من الدعم من قبل الدول المجتمع الدولي. المشروع الذي نحن في صدده اليوم يفتح المزيد من الآفاق أمام حركة الملاحة الجوية بين لبنان والعالم ويساعد على حل الكثير من المشكلات التي تواجهنا وأبرزها الازدحام والطاقة الاستيعابية للمبنى الحالي والتي وصلت إلى ذروتها. أهمية المشروع أنه يؤمن استثمارًا خارجيًا من دون ترتيب أي أعباء أو تكلفة على الخزينة، ويوفر إيرادات إضافية للخزينة والكثير من فرص العمل، إضافة إلى استقطاب شركات طيران أخرى وفتح افاق السياحة على مدار العام. ولا بد هنا من أن ننوه بالجهد الذي يقوم بها معالي وزير الاشغال العامة والنقل في تطوير سائر القطاعات والمرافق المرتبطة بوزارته، ونقدّر للشركة الايرلندية حضورها وتوليها هذا المشروع، وللشركة المحلية القيام بالاستثمار اللازم لذلك”.

وتابع ميقاتي: “في هذه المناسبة أيضًا فإنني أجدد التأكيد أن التفاعل الناجح بين القطاعين العام والخاص يساهم في دفع الكثير من المشاريع قدمًا إلى الأمام، ويوفر شراكة ناجحة تساهم في نهوض هذا الوطن ومؤسساته.مبروك للبنان هذه الفسحة الاضافية المفتوحة على الأمل، وإلى المزيد من الخطوات بإذن الله، لكي ينهض وطننا ويتعافى من جديد”.

لقاءات السراي

وكان رئيس الحكومة اجتمع، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع وفد من صندوق النقد الدولي صباح اليوم في السرايا.

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدًا من “المنتدى الالماني اللبناني للتعاون والتنمية”، برئاسة النائب بول زيمياك، في حضور مستشاره زياد ميقاتي.

وقال زيمياك بعد اللقاء: “لقد أسسنا قبل أسابيع قليلة المنتدى البرلماني الألماني – اللبناني في مجلس النواب الألماني وهو فريد من نوعه، فنحن نريد أن يكون لدينا مزيد من التركيز على لبنان نظرًا للأوضاع هنا، ونريد أن نعمل في البرلمان الألماني، وهذه من مسؤوليتنا كأوروبيين وأصدقاء للبنان وهذا سبب زيارتنا. نحن ممتنون للقاء الجيد جدًا مع دولة الرئيس ميقاتي حيث تطرقنا للأوضاع الحالية في لبنان وللالتزام الالماني بلبنان الذي هو مهم جدا، وأن رئيس الوزراء ممتن للدعم الألماني، وتحدثنا بالطبع عن أزمة اللاجئين في المنطقة، ويجب أن نعمل اكثر سوية على هذه المواضيع، وكان رئيس الحكومة واضحا بأنه يتمنى المزيد من التركيز الألماني والأوروبي على هذه المسائل في لبنان”.

وعن تقييمه للأوضاع في لبنان قال: “ما شاهدناه ليس أزمة فقط، بل كارثة في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية وموضوع اللاجئين، ونحن محبطون للتطورات الحاصلة هذه السنة، وعلى كل الأحزاب السياسية والسياسيين في لبنان أن يعملوا سويًا لإيجاد حلول من أجل الشعب ومن أجل مستقبل لبنان”.