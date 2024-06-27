أبواق خائفة من دور بهاء الحريري قبيل زيارته إلى بيروت

يتعرض رجل الأعمال الشيخ بهاء الحريري لهجوم وحملة انتقادات من أشخاص لا تمثيل لهم ولا قيمة في لبنان قبيل زيارته إلى بيروت المرتقبة مساء اليوم الخميس.

فيما يبدو أن هناك بعض الأصوات الفاقدة لأي قيمة التي تحركها بعض الجهات، خائفة من الدور المحتمل لبهاء الحريري على الساحة اللبنانية، ويتم التداول بأخبار مفادها اتخاذ إدارة إحدى المنتجعات قراراً نهائياً خلال الساعات المقبلة في الاستضافة أو الاعتذار منه، بعد تعرّضها لضغوطات كبيرة…

لهذه الأبواق سؤال يطرح: هل تعلمون أن الشيخ بهاء الحريري يقوم بإلغاء عددًا من المواعيد واللقاءات بفعل كثرتها وفي الأيام الأولى لزيارته لبنان؟

كيف تتداولون بأخبار عن مواعيد لقاءات بهاء الحريري في بيروت وكأن جدول أعمال زيارته بحوزتكم؟