الخميس 21 ذو الحجة 1445 ﻫ - 27 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبواق خائفة من دور بهاء الحريري قبيل زيارته إلى بيروت

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - يونيو - 2024 3:03 مساءً
الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري

الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري

المصدر: vdl news
A A A
طباعة المقال

يتعرض رجل الأعمال الشيخ بهاء الحريري لهجوم وحملة انتقادات من أشخاص لا تمثيل لهم ولا قيمة في لبنان قبيل زيارته إلى بيروت المرتقبة مساء اليوم الخميس.

فيما يبدو أن هناك بعض الأصوات الفاقدة لأي قيمة التي تحركها بعض الجهات، خائفة من الدور المحتمل لبهاء الحريري على الساحة اللبنانية، ويتم التداول بأخبار مفادها اتخاذ إدارة إحدى المنتجعات قراراً نهائياً خلال الساعات المقبلة في الاستضافة أو الاعتذار منه، بعد تعرّضها لضغوطات كبيرة…

لهذه الأبواق سؤال يطرح: هل تعلمون أن الشيخ بهاء الحريري يقوم بإلغاء عددًا من المواعيد واللقاءات بفعل كثرتها وفي الأيام الأولى لزيارته لبنان؟

كيف تتداولون بأخبار عن مواعيد لقاءات بهاء الحريري في بيروت وكأن جدول أعمال زيارته بحوزتكم؟

    المزيد من أخبار لبنان

    ميقاتي تفقد سير الامتحانات الرسمية للشهادة الفنية في طرابلس.. ماذا عن طلاب الجنوب؟
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري في بيروت لاستكمال مسيرة والده و"المسار" عنوان برنامجه للمرحلة المقبلة
    النائب ملحم خلف
    خلف وحمدان من مجلس النواب: لتفعيل مراكز الدفاع المدني في القرى الحدودية

    الأكثر قراءة

    التحذيرات الدولية للبنان تتوالى... فات الأوان
    غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
    فيديو.. غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
    جثة مجهولة
    جثة فتاة عارية وابن جيرانها مطعون.. جريمة مروعة تهز المغرب