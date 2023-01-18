الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
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أبو الحسن: إخبار جديد للقضاء.. والمطلوب تحقيق سريع ونتيجة حاسمة!

منذ 7 دقائق
النائب هادي أبو الحسن

النائب هادي أبو الحسن

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تطرّق النائب هادي أبو الحسن إلى مسألة خروج شاحنات ومستوعبات من المرفأ بشكل مشبوه، محذّرًا من خطورة ما تمّ تسليط الضوء عليه في هذا الإطار.

ففي تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”، قال النائب أبو الحسن إنّ “ما أثاره الزميل سجيع عطية حول خروج شاحنات ومستوعبات من المرفأ بشكل مريب ومشبوه، وما سلطت عليه الضوء محطة الـ mtv بهذا الشأن، يشكل إخبارًا جديدًا للقضاء”.

أبو الحسن أضاف: “المطلوب تحقيق سريع ونتيجة حاسمة، ما نفع نقاش خطة التوازن المالي أمام هكذا مشهد”؟

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