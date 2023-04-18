أبو الحسن: اقترحنا التأجيل التقني 4 أشهر للبلديات

أشار أمين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن إلى أن “اللقاء الديموقراطي” أكد خلال الجلسة التشريعية أن احترام الاستحقاقات الدستورية واجب”، مذكراً بأهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

وتوجّه أبو الحسن إلى المجلس بالقول: “لا يحق لنا تجاوز الإستحقاقات الدستورية ونمدد، ولا بد من إحترام تلك الاستحقاقات بدءا بإنتخاب رئيس للجمهورية، أما ودهمنا الوقت وأصبح إجراء الانتخابات البلدية متعذّرا وفق المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية فلماذا لا نذهب الى إقتراح الاقرب مدى ونؤجل تقنياً فقط 4 أشهر”. ليرد الرئيس بري: “نتحدث عن تمديد تقني قد يكون أقل من 4 أشهر، فاللحظة التي تقول الحكومة أنها جاهزة تسير الانتخابات”.

ليرد بعدها أبو الحسن متسائلاً: “ماذا لو قبل الطعن ماذا نفعل؟ ندخل عندها بالفراغ والشلل؟ بدوره بري يجيبه: “أقول تمديد تقني”.

ولفت أبو الحسن الى أن “الحكومة قادرة وستلتئم مساءً لحل معضلة التمويل، ومعضلة اضراب القطاع العام، وبالتالي عندما تتخذ هذه القرارات تكون العوائق أمام الانتخابات قد أزيلت”.

وتابع “لهذا السبب اقترحنا تأجيل الانتخابات لمدة أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء المجالس البلدية والاختيارية، ليتسنى للحكومة اجراء الانتخابات، ودار النقاش حول هذه النقطة التي لم تمر بسبب عدم الموافقة عليها، مما ادى الى تقديم إقتراح من رئيس المجلس بأن نذهب الى 31 أيار 2024 كحد اقصى بتأجيل تقني، مما يسمح للحكومة أن تجري انتخابات في الوقت الذي تراه مناسبا”.