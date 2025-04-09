أبو الحسن بحث في مسائل إنمائية مهمة مع وزير الأشغال

زار أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، يرافقه مسؤول الأشغال في منطقة المتن الأعلى مازن شقير، في حضور مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والإعمار زياد نصر وفريق عمل من الوزارة.

وتناول اللقاء البحث في مسائل إنمائية مهمة وخصوصاً التحضيرات للبدء بأعمال الصيانة للطرقات اعتباراً من الصيف المقبل.

كما وتم البحث في إستكمال الخطوات للإعداد الدراسة المتعلقة بطريق ونفق بيروت البقاع من مجلس الانماء والإعمار بناءً على قرار الحكومة رقم ٣٤ /٢٠٢٤، تاريخ ٢٨ /٢/٢٠٢٤.

وقد أبدى رسامني إهتماماً كبيراً بالموضوع ومن المفترض أن يباشر المجلس التحضيرات للبدء بإعداد تلك الدراسة بأقرب وقت ممكن.