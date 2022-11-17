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أبو الحسن: اللقاء الديمقراطي متمسّك بترشيح معوّض

منذ 19 دقيقة
النائب هادي أبو الحسن

النائب هادي أبو الحسن

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ذكر أمين سر “اللقاء الديمقراطي” النائب “هادي أبو الحسن”، أن “اللقاء الديمقراطي متمسك بترشيح النائب “ميشال معوض” لرئاسة الجمهورية عن اقتناع لأن برنامجه واضح ويشبه طروحاتنا”، مشددًا على “عدم السير بأي مرشح من 8 آذار وقد أبلغنا موقفنا إلى كل الأفرقاء”.

وفي حديث إلى “صوت كل لبنان”، قال: “بدأنا نصل إلى أفق مسدود نتيجة التعطيل الذي يحصل إمّا بالورقة البيضاء أو بتعطيل النصاب من جهة، ومن جهة أخرى لأنّ بعض مكوّنات القوى المعارضة مشرذم ويمارس عملية العناد، وبالتالي يفوّت الفرصة علينا بالوصول بالنائب معوّض إلى أكثر من 65 صوتا”.

واعتبر أن “أمام هذا الواقع، فإن النقاش بين كل مكوّنات المجلس النيابي أمر ضروري، واللقاء الديمقراطي منفتح على النقاش للالتقاء على مشروع وبرنامج”، سائلًا: “لماذا عدم الموافقة على معوّض، ما الهواجس؟”.

كذلك، أكّد “عدم التفريط بالمبدأ السيادي”، معتبرًا أنه “يمكن إيجاد موقف يريح الجميع وذلك من باب الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية”، محذّرًا من أن “التعطيل يوصلنا إلى طريق مسدود وعندها سيفرض علينا الخارج مرشحه”.

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