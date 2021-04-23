السبت 11 رمضان 1442 ﻫ - 24 أبريل 2021 |
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أبو الحسن: تأتي فضيحة تهريب الكبتاغون اليوم لتوجه صفعة مؤذية للبنان

منذ ساعتين
هادي أبو الحسن

هادي أبو الحسن

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غرد النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على “تويتر”:

“‏بعد إخبارنا للقضاء ومطالبتنا المجلس الأعلى للدفاع بتحمل المسؤولية وضبط التهريب، وبعد مواقفنا المتتالية وآخرها بالأمس، وبعد مفاخرة البعض بمنظومة التهريب وتمجيدها، تأتي فضيحة تهريب الكبتاغون اليوم لتوجه صفعة مؤذية للبنان، فيما قدرنا ان نستقبل الجراد الباحث عن قوت لن يجده بفضلكم!”.

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