أبو الحسن: تأتي فضيحة تهريب الكبتاغون اليوم لتوجه صفعة مؤذية للبنان

غرد النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على “تويتر”:

“‏بعد إخبارنا للقضاء ومطالبتنا المجلس الأعلى للدفاع بتحمل المسؤولية وضبط التهريب، وبعد مواقفنا المتتالية وآخرها بالأمس، وبعد مفاخرة البعض بمنظومة التهريب وتمجيدها، تأتي فضيحة تهريب الكبتاغون اليوم لتوجه صفعة مؤذية للبنان، فيما قدرنا ان نستقبل الجراد الباحث عن قوت لن يجده بفضلكم!”.

بعد إخبارنا للقضاء ومطالبتنا المجلس الأعلى للدفاع لتحمل المسؤولية وضبط التهريب، وبعد مواقفنا المتتالية وآخرها بالأمس وبعد مفاخرة البعض بمنظومة التهريب وتمجيدها، تأتي فضيحة تهريب الكبتاغون اليوم لتوجه صفعة مؤذية للبنان، فيما قدرنا ان نستقبل الجراد الباحث عن قوت لن يجده بفضلكم! — Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) April 23, 2021