أبو الحسن: خطيئة جديدة تُرتكب بحقّ لبنان وشعبه!

أشار أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنّ “خطيئة جديدة تضاف إلى مسلسل الخطايا التي ترتكب بحق لبنان وشعبه بتطيير فرصة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، فهل الميثاقية أهم من مصالح الناس وحقهم بالعيش الكريم واللائق؟ وهل الحسابات الطائفية المقيتة أبقى من الوطن واستقراره واستمراره”؟

وأضاف أبو الحسن: أسئلة كثيرة تُطرح والسؤال الأهم: ماذا بعد؟

خطيئة جديدة تضاف الى مسلسل الخطايا التي ترتكب بحق #لبنان وشعبه بتطيير فرصة تعيين #حاكم_جديد ل #مصرف_لبنان ،فهل #الميثاقية أهم من مصالح الناس وحقهم بالعيش الكريم واللائق؟ هل الحسابات #الطائفية المقيتة أبقى من الوطن واستقراره واستمراره؟ أسئلة كثيرة تُطرح والسؤال الأهم:

ماذا بعد؟ — Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) July 27, 2023

يشار إلى أنّ مجلس الوزراء أخفق اليوم الخميس، في عقد جلسة له بسبب عدم توفر النصاب، حيث حضر 7 وزراء فقط إلى السراي، وغاب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر والمردة والحزب الديمقراطي اللبناني.

وكانت الجلسة مقررة للبحث في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وعرض الوضعين المالي والنقدي، مع قرب انتهاء ولاية رياض سلامة.

ولم يدخل الوزراء إلى القاعة واستعيض عن الجلسة باجتماع تشاوري في مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على أن تعقد جلسة الإثنين للموازنة.