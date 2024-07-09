أبو الحسن: لكل مرحلة عنوان

كتب أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن على منصة “إكس”: “لا خوف على طائفة بمعزل عن خوفنا على الوطن، لا حماية للوجود بمعزل عن بقاء لبنان، لا بقاء للبنان بمعزل عن انتمائه العربي، لا مستقبل لأي كان من دون التمسّك بجذوره التاريخية وإرثه، لا تعارض في قاموسنا بين نصرة فلسطين وقرارنا الوطني ومبادئنا السياسية والإصلاحية، ويبقى لكل مرحلة عنوان”.
لا خوف على طائفة بمعزل عن خوفنا على الوطن، لا حماية للوجود بمعزل عن بقاء #لبنان،
لا بقاء للبنان بمعزل عن إنتمائه العربي، لا مستقبل لأي كان من دون التمسك بجذوره التاريخية وإرثه، لا تعارض في قاموسنا بين نصرة #فلسطين وقرارنا الوطني ومبادئنا السياسية والإصلاحية، ويبقى لك مرحلة عنوان
— Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) July 9, 2024