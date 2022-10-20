أبو الحسن: لماذا تفويت الفرصة والعمل بعكس قناعات الناس؟

أعلن النائب هادي أبو الحسن، قبيل بدء الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية أن “هناك من يغردون خارج سرب المعارضة المتفقة بنسبة 60%، ونسأل لماذا تفويت الفرصة والعمل بعكس قناعات الناس التي انتخبتهم؟”.

وتتجه الأنظار إلى جلسة الانتخاب الرئاسي الثالثة اليوم في ساحة النجمة وسط توقعات متقاطعة بين مختلف الكتل تشير إلى أنّ مصيرها لن يخرج عن دائرة ما أصاب الجلستين السابقتين من تعطيل متعمّد لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، سواءً عبر استراتيجية “الورقة البيضاء” أو تطيير النصاب.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”الشرق الأوسط” إن المساعي للوصول إلى رئيس توافقي “متوقفة”. وكرر بري مواصفاته للرئيس المرتقب، وهي “بسيطة وواضحة، لكنها جوهرية”، فهو يريد رئيساً “يجمع ولا يفرق، يمتلك حيثية إسلامية ومسيحية، ولديه انفتاح على العالم العربي، والأهم أن يحافظ على اتفاق الطائف”، الذي يصفه الرئيس بري بأنه “دستور لبنان الذي لم يطبق”.