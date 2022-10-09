أبو الحسن: لن نيأس او نتوانى حتى تحقيق هذا الامر

كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن عبر حسابه على موقع تويتر: “إن قرار رفع التعرفة جيد لكنه يبقى ناقصاً ما لم تتشكل الهيئة الناظمة للكهرباء وفق القانون ووفق متطلبات البنك الدولي، من دون هذين المطلبين لن تزيد ساعات التغذية بشكل مستدام، فيما المطلوب توفير الكهرباء والماء بأسرع وقت لتخفيف المعاناة. لن نيأس او نتوانى حتى تحقيق هذا الامر”.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أن “الحكومة بصدد رفع تعرفة الكهرباء للمرة الأولى منذ التسعينيات”.
كما كان قد أكّد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض تبلّغه أنّ “وزارة المال ستوافق قريباً على التعرفة الجديدة التي وضعتها مؤسسة كهرباء لبنان ووافقنا عليها”، داعياً إلى “تصحيح معدّل تعرفة كهرباء لبنان البالغة اليوم 0،4 سنتات، والتفكير في برامج تمويل لسلوك طريق التعافي منذ الآن وقبل التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وبعد أن قرّر مجلس إدارة كهرباء لبنان رفع التعرفة، أوضح مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان أن قرار رفع التعرفة لتصبح 10 سنتات لأول كيلواط ساعة و27 سنتاً لكل كيلواط ساعة يزيد عن الـ100 ولكل التعرفات الأخرى، شرط أن يتم تسديد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل كل الإدارات العامّة والمؤسسات وتبلغ قيمتها حوالي 230 مليون دولار سنوياً، وعلى أن تقوم الدولة اللبنانية بتسديد كلفة شراء الفيول العراقي.