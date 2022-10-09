أبو الحسن: لن نيأس او نتوانى حتى تحقيق هذا الامر

كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن عبر حسابه على موقع تويتر: “إن قرار رفع التعرفة جيد لكنه يبقى ‏ناقصاً ما لم تتشكل الهيئة الناظمة للكهرباء وفق القانون ووفق متطلبات ‫البنك الدولي، من دون هذين المطلبين لن تزيد ساعات التغذية ‏بشكل مستدام، فيما المطلوب توفير ‫الكهرباء‬ والماء‬ بأسرع وقت لتخفيف المعاناة. لن نيأس او نتوانى حتى تحقيق هذا الامر”.‏

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أن “الحكومة بصدد رفع تعرفة الكهرباء للمرة الأولى منذ التسعينيات”.‏

كما كان قد أكّد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض تبلّغه أنّ “وزارة المال ستوافق قريباً على التعرفة الجديدة ‏التي وضعتها مؤسسة كهرباء لبنان ووافقنا عليها”، داعياً إلى “تصحيح معدّل تعرفة كهرباء لبنان البالغة اليوم 0،4 سنتات، والتفكير ‏في برامج تمويل لسلوك طريق التعافي منذ الآن وقبل التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.‏

وبعد أن قرّر مجلس إدارة كهرباء لبنان رفع التعرفة، أوضح مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان أن قرار رفع التعرفة لتصبح 10 سنتات ‏لأول كيلواط ساعة و27 سنتاً لكل كيلواط ساعة يزيد عن الـ100 ولكل التعرفات الأخرى، شرط أن يتم تسديد فواتير استهلاك الطاقة ‏الكهربائية من قبل كل الإدارات العامّة والمؤسسات وتبلغ قيمتها حوالي 230 مليون دولار سنوياً، وعلى أن تقوم الدولة اللبنانية بتسديد ‏كلفة شراء الفيول العراقي.‏