أبو الحسن: موقفنا ليس تعطيلياً

كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على “تويتر”: “‏موقفنا كلقاء ديمقراطي بالأمس بعد ١١ محاولة فاشلة لإنتخاب رئيس ليس موقفاً تعطيلياً بل خطوة بالإتجاه الصحيح لخلق دينامية مختلفة وللحث على تحقيق خرق جدّي في جدار الأزمة، وسيترافق الموقف مع سلسلة خطوات ومشاورات بدأت بالامس للوصول الى إنتخاب رئيس للجمهورية. فليطمئن البعض”.

وكان أشار أبو الحسن في مستهل جلسة مجلس النواب إلى “أننا عُدنا إلى نفس الدوامة والمأزق والسيناريو، ونحن نشارك فيه ولسنا راضين على الاطلاق”، موضحًا أنّ “المشاهد اللبناني بدأ يتراجع عن المشاهدة وأصبح غير معني بالأمر”.

وشدد على أنّه “لا بُد من كسر الجمود والوطن يذهب من أيدينا”، معلنًا أنّه “لكسر الجمود قد نضطر كلقاء ديمقراطي لتعليق مشاركتنا في الجلسات المقبلة، إذا استمر الوضع هكذا”، داعيًَا الجميع إلى التشاور.