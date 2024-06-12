أبو الحسن: نتلاقى بالوسط مع الطاشناق ولا بد من مقاربة الرئاسة تحت عنوان التسوية

إستقبل الأمين العام لحزب “الطاشناق” ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان بحضور النائب هاغوب ترزيان, وفد من كتلة اللقاء الديمقراطي، برئاسة رئيس الحزب الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وحضور كل من النائب وائل بو فاعور والنائب هادي أبو الحسن والأستاذ ظافر ناصر والأستاذ حسام حرب.

وأكد ابو الحسن أنه “من الخطأ التمسك بالمواقف المسبقة والتضحية بالرئاسة من اجل الشكليات، التي هي بداية الانتظام للاستحقاقات وتنظيم الدولة”.

وقال: “نتلاقى بالوسط مع الطاشناق، ولا بد من مقاربة الرئاسة تحت عنوان التسوية”.

كما شدد بقرادونيان على “أهمية إدراك الاخطاء والاستعداد للاستفادة من اي ثغرة للوصول الى حل”، مضيفا: “من هنا نحن من دعاة الحوار او مناقشة او لقاء، وبقدرتنا نساعد للوصول الى انتخاب رئيس قدر المستطاع”.