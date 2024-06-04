أبو الحسن: نفضل عدم استباق ما ستؤول إليه لقاءاتنا بالكتل النيابية

أكد أمين سر “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، أن الرئيس السابق للحزب التفقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، كان التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأكد أنه لم يتطرق معهما إلى الخيار الرئاسي الثالث، ولا لأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية.

وكشف، في حديث لـ”الشرق الاوسط”، أنه “جرى التركيز على ضرورة إنضاج الظروف السياسية للوصول إلى تسوية جامعة لإخراج انتخاب الرئيس من النفق المسدود”.

واعتبر أبو الحسن أن نواب “اللقاء” أعدوا برنامجاً للقاء الكتل النيابية، وقال إن البرنامج يلحظ اجتماعهم؛ برئاسة رئيس “اللقاء” تيمور جنبلاط، برئيسي حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، و”التيار الوطني الحر” جبران باسيل، على أن يلتقوا الأربعاء كتلتي “التجدد الديمقراطي” و”الاعتدال الوطني”، ومن ثم كتلة النائب طوني فرنجية. وقال: «لسنا في وارد استثناء أحد من لقاءاتنا، وستشمل الجميع”.

وتوقع أبو الحسن أن يختتم “اللقاء الديمقراطي” لقاءاته هذا الأسبوع بلقاء يجمعه برئيس المجلس النيابي نبيه بري، لإطلاعه على حصيلة اللقاءات التي عقدها تحت عنوان أن هناك ضرورة للتلاقي والتشاور بين جميع المعنيين بانتخاب الرئيس؛ لأن الانقطاع عن التواصل سيؤدي إلى إقحام البلد في مزيد من التأزم، علماً بأن بري يتعامل بإيجابية مع تحرك “اللقاء”، وكان أول من شجعه لدى استمزاج رأيه في هذا الخصوص.

ولفت أبو الحسن إلى أن “اللقاء الديمقراطي” يسعى لخلق دينامية سياسية من أجل إيجاد أرضية للتشاور والتفاهم لتلافي الشغور الرئاسي وما بدأ يترتب عليه من تداعيات يمكن أن تأخذ البلد إلى المجهول، في ظل تصاعد وتيرة المواجهة العسكرية بين حزب الله وإسرائيل في الجنوب، وتعذُّر إيجاد حلول لأزمة النازحين السوريين، وتفاقم الأوضاع المعيشية والاجتماعية”.

وأكد أبو الحسن أنه “ليس لدى نواب “اللقاء الديمقراطي” من أفكار جاهزة لطرحها على الكتل النيابية، وقال إنهم سيركزون على ضرورة التلاقي والتشاور للوصول إلى تسوية سياسية تعبّد الطريق أمام انتخاب الرئيس”.

وقال: “نحن لسنا في وارد الدخول في مبارزة أو منافسة مع أحد، وكنا أول من رحبنا بمبادرة كتلة (الاعتدال)، وما زلنا على موقفنا، ونسعى لملاقاة سفراء اللجنة الخماسية في جهودهم لمنع ترحيل انتخاب الرئيس إلى أمد طويل”.

وشدد على أن “نواب “اللقاء” سيطرحون أسئلة على الكتل النيابية، أولها: ما العمل لاستعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية؟ وهل يمكننا انتخابه في غياب التشاور؟ وما المانع من الوصول إلى تسوية؟ وقال: «نحن من جانبنا لن ندخل في لعبة أسماء المرشحين ولا في الخيار الرئاسي الثالث، وسنركّز على ضرورة تهيئة الظروف المواتية لإنضاج تسوية؛ اليوم قبل الغد، لانتشال لبنان من قعر الهاوية التي هو فيها الآن”.

وختم ابو الحسن: “نحن لا نرى من بديل لها، لكننا نفضل عدم حرق المراحل أو استباق ما ستؤول إليه لقاءاتنا بالكتل النيابية، ونفضّل التريث للتأكد من إلى أين سيأخذنا النقاش، لنبني على الشيء مقتضاه، ونأمل أن نتوصل إلى تليين المواقف بما يتيح للكتل النيابية التلاقي في منتصف الطريق، بتقديم الدعم المطلوب لتسهيل انتخاب الرئيس”.