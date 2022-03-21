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أبو الحسن: هل ما يجري ممنهج لغاية ما؟

21 - مارس - 2022
آخر تحديث: 21 - مارس - 2022 5:54 مساءً
هادي أبو الحسن

هادي أبو الحسن

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غرّد عضو “اللقاء الديمقراطي”،النائب هادي أبو الحسن عبر “تويتر”، قائلا: على وزارة الطاقة أن تبادر فوراً لمعالجة أزمة المحروقات وحلّ أزمة أصحاب الصهاريج والمحطات والأسعار وإيجاد السبل العملية لذلك”.

وأضاف: “يكفي المواطن قهراً وأزمات على كل المستويات، ننتظر منكم الحل والقرار من دون مماطلة”.

وسأل: “هل ما يجري مع المصارف واليوم بالمحروقات ممنهج لغايةٍ ما”؟!

وكان وزير الطاقة وليد فياض، أكد أمس، أن محطات تعبئة الوقود ستفتح اليوم الاثنين، عقب تدخّله لمعالجة موضوع تسليم الشركات المستوردة البضاعة لها.

وقال الوزير، في بيان، إنه تابع “موضوع البنزين وهو يشارك في مؤتمر الدوحة في قطر، حيث أجرى سلسلة اتصالات مع كل من دولة رئيس الحكومة نحيب ميقاتي والشركات المستوردة للنفط ونقابة المحطات»، معلناً «معالجة الموضوع من خلال التزامهم تسليم البضاعة، وبالتالي ستفتح المحطات أمام المواطنين”.

وتزامنا مع إضراب المصارف، تلوح أزمة محروقات في الافق عقب البلبلة التي سبّبها تلويح الشركات المستوردة بعدم تسليم البضاعة للمحطات خلال الأيام المقبلة.

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