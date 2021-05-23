أبو الحسن: هناك إمكانية جدية لتحقيق خرق في جدار الأزمة

غرد أمين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن في “تويتر”: “رغم الجو المحتقن في جلسة الأمس، يبقى هناك أمل حقيقي وإمكانية جدية لتحقيق خرق في جدار الأزمة، إذا انطلق الجميع من منطلق المصلحة الوطنية، وعندما نقول الجميع، نعني كل القوى والكتل من دون استثناء. كل فريق لديه قدر من التأثير على حلفائه، فكيف إذا كان تأثير البعض كبيرا! فلنقدم، فلنبادر”.

ويعيش لبنان أيام صعبة للغاية، يئن فيها الشعب تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث تتزامن مع انسداد سياسي تسبب في عدم تشكيل حكومة مستقرة حتى اليوم، ما يعرقل الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين ويدفع بالبلاد إلى شفير الانهيار التام.

وأسوأ انعكاسات الأزمة هو الانهيار المستمر لليرة اللبنانية مقابل الدولار، حتى وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو عشرة آلاف ليرة وخسارة العملة الوطنية لأكثر من 85 بالمائة من قيمتها ما تسبب في وقوع الكثير من الاشتباكات بين المواطنين والعاملين في المتاجر والأسواق خصوصاً بسبب التدافع لشراء السلع المدعومة من الدولة والخلاف على أسعار السلع التي تضاعفت بشكل جنوني مع انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.