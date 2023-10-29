أبو الحسن يُحذّر: العدو يُحضّر لمجزرة جديدة

أشار أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن عبر منصة “إكس”، إلى أنّ “استهداف محيط مستشفى القدس في غزة وترويع ١٤٠٠ نازح وجريح لتهجيرهم هو عملٌ دنيء وهمجي وجبان”.
كما أوضح أبو الحسن في منشوره إلى أنّ هذا الاستهداف “هو تحضير لمجزرة جديدة تضاف إلى مجزرة مستشفى المعمداني، هذا فعلٌ يعكس حقيقة العدو الإجراميّة، إلى من يغفو ضميرهم في سبات عميق يكفي دفن الرؤوس في الرمال، أطفال غزة يستغيثون، فانصروهم”!
إن إستهداف محيط #مستشفى_القدس في #غزة وترويع ١٤٠٠ نازح وجريح لتهجيرهم هو عملٌ دنيء وهمجي وجبان، هو تحضير لمجزرة جديدة تضاف إلى مجزرة #مستشفى_المعمداني، هذا فعلٌ يعكس حقيقة العدو الإجراميّة، إلى من يغفو ضميرهم في سبات عميق يكفي دفن الرؤوس في الرمال، أطفال #غزة يستغيثون، فأنصروهم❗️ pic.twitter.com/TTgyU7jv0u
— Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) October 29, 2023