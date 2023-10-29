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أبو الحسن يُحذّر: العدو يُحضّر لمجزرة جديدة

منذ 18 دقيقة
النائب هادي أبو الحسن

النائب هادي أبو الحسن

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أشار أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن عبر منصة “إكس”، إلى أنّ “استهداف محيط ‎مستشفى القدس في ‎غزة وترويع ١٤٠٠ نازح وجريح لتهجيرهم هو عملٌ دنيء وهمجي وجبان”.

كما أوضح أبو الحسن في منشوره إلى أنّ هذا الاستهداف “هو تحضير لمجزرة جديدة تضاف إلى مجزرة ‎مستشفى المعمداني، هذا فعلٌ يعكس حقيقة العدو الإجراميّة، إلى من يغفو ضميرهم في سبات عميق يكفي دفن الرؤوس في الرمال، أطفال ‎غزة يستغيثون، فانصروهم”!

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