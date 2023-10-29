أبو الحسن يُحذّر: العدو يُحضّر لمجزرة جديدة

أشار أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن عبر منصة “إكس”، إلى أنّ “استهداف محيط ‎مستشفى القدس في ‎غزة وترويع ١٤٠٠ نازح وجريح لتهجيرهم هو عملٌ دنيء وهمجي وجبان”.

كما أوضح أبو الحسن في منشوره إلى أنّ هذا الاستهداف “هو تحضير لمجزرة جديدة تضاف إلى مجزرة ‎مستشفى المعمداني، هذا فعلٌ يعكس حقيقة العدو الإجراميّة، إلى من يغفو ضميرهم في سبات عميق يكفي دفن الرؤوس في الرمال، أطفال ‎غزة يستغيثون، فانصروهم”!

إن إستهداف محيط #مستشفى_القدس في #غزة وترويع ١٤٠٠ نازح وجريح لتهجيرهم هو عملٌ دنيء وهمجي وجبان، هو تحضير لمجزرة جديدة تضاف إلى مجزرة #مستشفى_المعمداني، هذا فعلٌ يعكس حقيقة العدو الإجراميّة، إلى من يغفو ضميرهم في سبات عميق يكفي دفن الرؤوس في الرمال، أطفال #غزة يستغيثون، فأنصروهم❗️ pic.twitter.com/TTgyU7jv0u — Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) October 29, 2023